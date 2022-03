Amalfi piange la scomparsa di Vincenzo Lucibello

Amalfi in lutto per la scomparsa di Vincenzo Lucibello fu Luigi. A darne il triste annuncio il fratello e le sorelle, i cognati, i nipoti, i parenti e gli innumerevoli amici che lo hanno amato e stimato in vita e che ora lo affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

La salma proveniente dall’Ospedale di Mercato San Severino giungerà in Cattedrale mercoledì 16 marzo alle ore 16.00 ove avrà luogo il rito esequiale.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.