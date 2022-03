Amalfi, nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio. ECCO TUTTI I NOMI

Il Comune di Amalfi, con determina n. 288/2022, rende noto che l’intero territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali.

L’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Commissioni Locali per il Paesaggio -testualmente recita:

1. “Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6”.

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159.

Con determina n. 189 del 23.02.2022 è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico e il fac-simile di domanda, per la formazione di un elenco di esperti in Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline Agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali, per la nomina da parte del consiglio comunale dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP). In data 23.02.2022 è stato pubblicato il relativo Avviso Pubblico, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 11.03.2021. A seguito della pubblicazione dell’avviso de quo sono pervenute n. 28 istanze.

Si è proceduto ad una preliminare istruttoria ed esame dei curricula e predisposto l’elenco di candidati ( cliccando qui tutti i nomi ) verificando per ciascuno i requisiti previsti dall’avviso e le condizioni di nomina nel rispetto dell’art. 6 del vigente Regolamento comunale e della legge regionale 10/82. Nella istruttoria preliminare si è proceduto alla richiesta di integrazioni ai candidati per i quali si è accertata l’assenza o l’incompletezza degli allegati all’istanza, precisando che in caso di mancato riscontro si procedeva all’esclusione dalla procedura.

Dall’esito dell’istruttoria effettuata risultano ammessi alla procedura relativa alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) Ordinaria e Condono n. 25 candidati, di cui due ammessi esclusivamente per la eventuale nomina da parte del Consiglio Comunale quali componenti della CLP Condono ed uno ammesso esclusivamente per la eventuale nomina quale componente della CLP Ordinaria.

