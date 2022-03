Amalfi: LongFellow, partono i lavori sul costone

Al via i lavori di disgaggio dai massi intrappolati nelle reti metalliche lungo la stradina pedonale LongFellow ad Amalfi. Si tratta di una delle passeggiate più affascinanti e suggestive della Costiera Amalfitana. Gli interventi saranno effettuati per consentire a residenti e turisti di usufruire delle bellezze del posto in massima sicurezza. Come si legge nella delibera, i lavori costeranno circa 10mila euro, e dovrebbero concludersi in tempi brevi. L’amministrazione di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano , ha lavorato nel corso degli anni per recuperare e rendere nuovamente fruibile ai pedoni la stradina LongFellow. Nel 2019 sono stati avviati gli interventi che prevedevano la messa in sicurezza dei parapetti affacciati sul blu del mare di Amalfi, il ripristino di un ponticello pedonale crollato a seguito di uno smottamento, il ripristino dell’illuminazione della passeggiata e il miglioramento della qualità degli arredi urbani.