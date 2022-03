Amalfi, “Incontriamoci in Arsenale”: continuano gli appuntamenti per le guide turistiche. Continuano gli appuntamenti in Arsenale di Amalfi per parlare di storia, arte, cultura e tradizioni della nostra terra. Gli incontri sono promossi dall’Associazione Guide Turistiche Costa d’Amalfi, con il patrocinio del Comune di Amalfi.

Oggi, martedì 22 marzo 2022, alle ore 16.30, Olimpia Gargano, Ricercatrice dell’Université di Nice Cote d’Azur, ci guiderà lungo percorsi di parole, alla scoperta di Itinerari Turistico-Culturali in Costa d’Amalfi nella Letteratura dell’Ottocento-Novecento. Appuntamento da non perdere dunque!

Un calendario di appuntamenti pensato in primis per la categoria professionale alla quale i soci appartengono per formare ed aggiornare i colleghi e gli aspiranti Guide turistiche sui contenuti più interessanti ed accattivanti della storia locale. Il ciclo di incontri, dal 1 al 25 marzo, da sviluppare in 8 chiacchierate con esperti e docenti di notevole profilo ed esperienza, è aperto a tutti gli operatori del comparto turistico: aneddoti, episodi e dettagli da divulgare per appassionare e fidelizzare i nostri futuri ospiti. Un taglio pratico, diretto, che accorci le distanze delle cattedre ordinarie e delle lezioni dai contenuti complessi è la formula studiata dalle Guide della Costiera per fare cultura, per appassionare i locali al territorio e per veicolare informazioni corrette e veritiere che qualificano l’esperienza del soggiorno in Costiera amalfitana.

-Un patrimonio storico- culturale, il nostro, da rispettare e da divulgare con consapevolezza e professionalità, per attrarre gli ospiti che vorranno godere della bellezza dei luoghi ed arricchirsi al tempo stesso con quello che racconteremo-.

Per info e prenotazioni: cell-wp 371 599 1002 – mail info@amalficoastourguides.com