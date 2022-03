Amalfi in lutto per Carmela Giunchiglia, il ricordo del figlio Andrea Cataldi

Amalfi in lutto per Carmela Giunchiglia

Si è ricongiunta in Cielo al suo adorato sposo Vittorio e ai suoi cari La salma sarà traslata nella tarda serata di oggi Giovedì 17 c.m. nella Chiesetta di Sant’Anna.

Il rito esequiale avrà luogo in Cattedrale Venerdì 18 alle ore 9.30.

Con infinita tristezza La affidano all’amore misericordioso delPadre i figli Giuseppe e Andrea, il fratello, le nuore, gli amati nipotini, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Il ricordo del figlio Andrea Cataldi, docente al “Rossellini di Maiori”

Te l’ho dedicata tante volte per tanti anni, e ancora te la dedico ora che non avrò più i tuoi occhi dolci e grandi su me, i tuoi sorrisi immensi come abbracci, le tue telefonate, i tuoi pranzi, il tuo essere il mio Tutto. Per sempre