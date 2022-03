Amalfi: il Gruppo Fenice scende in campo per aiutare la popolazione ucraina.

Il Gruppo Fenice ha deciso di scendere in campo per aiutare la popolazione ucraina investita dalla tragedia della guerra.

Per una migliore gestione degli aiuti, abbiamo ritenuto opportuno rispondere all’appello della Caritas Diocesana: in virtù di ciò, ci occuperemo di raccogliere fondi per l’acquisto di beni di prima necessità che saranno consegnati al punto di raccolta che, quanto prima, sarà istituito dalla Parrocchia di Amalfi.

Chiunque voglia aiutarci può dare il suo contributo economico a Paolo (334/7444244), Annalisa (349/2115080), Giovanna (331/2729614), Anna (347/5102060), Gelsomina (333/8915665) o Iolanda (328/7346989): sarà nostra premura provvedere ad acquistare quanto necessario, documentando, poi, le spese con la pubblicazione dei relativi scontrini fiscali su questa pagina.