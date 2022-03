Amalfi, il 10 marzo lavori urgenti in via Pimenio Vescovo: ecco il dispositivo del traffico

Il Comune di Amalfi, per l’esecuzione di urgenti lavori, ha istituito per il giorno 10 marzo p.v. il divieto di transito nel tratto di via Pimenio Vescovo compreso tra la pescheria C.I.C.A. e l’ingresso del cimitero di Vettica dalle 06:00 alle 07:30, dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Pertanto i collegamenti sulle autolinee della SITA Amalfi-Pogerola e Amalfi-Conca dei Marini–Tovere saranno sospesi fino alle ore 18:00 ad eccezione delle seguenti corse che saranno regolarmente effettuate:

• Pogerola – Amalfi: 05:25 – 07:50 -12:30 – 13:30;

• Amalfi – Pogerola: 07:30 – 13:00;

• Amalfi – Tovere: 07:30 -13:00;

• Tovere – Conca – Amalfi: 07:50 – 13:20.

I servizi, sulle autolinee soprindicate, riprenderanno regolari dalle ore 18:00.

Il presente vale anche come ordine di servizio per II personale viaggiante interessato all’effettuazione dei servizi, al quale si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto comunicato, nonché delle indicazioni e della segnaletica stradale posta a riguardo dalle autorità competenti.