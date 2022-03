Durante il Positanonews TG in diretta ieri sulla pagina Facebook, abbiamo trattato il tema Costiera amalfitana-Pnrr e Transizione ecologica con collegamenti esterni a Napoli con Pino Cotarelli. Durante il TG abbiamo avuto l’occasione di intervistare il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Il primo cittadino ha anche toccato il tema depuratore, viabilità, ZTL ma soprattutto Pnrr. Dovremmo fare delle riflessioni per quanto riguarda il Pnrr. Al comune di Amalfi ed altre municipalità del Sud Italia l’Agenzia per la Coesione ha avviato un concorso per inviare 2800 esperti in rendicontazione di progetti europei – ha detto il sindaco. Ho scoperto che a questo bando hanno raggiunto l’idoneità 700 persone su 2800. Nel frattempo nei comuni che si svuotano per quota 100 e quote rosa, non riusciamo a sostituirli e il carico di lavoro ordinario resta lo stesso. Però dobbiamo spendere 100 milioni di euro al giorno con scadenze che stanno mandando al manicomio gli uffici comunali – ha aggiunto. Il mio non è uno sfogo, ma una condivisione. Ritengo utile per la crescita collettiva e culturale che anche le associazioni e cittadini conoscano più in dettaglio determinati ambiti che fanno parte dei temi più caldi che ci riguardano – ha chiosato Milano.