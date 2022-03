Amalfi, divieto di transito il 20 e 21 marzo: ecco le strade interessate

Ad Amalfi sono in programma per domani, domenica 20 marzo, e lunedì 21 marzo, alcuni eventi musicali in Piazza Duomo. A tal proposito l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale hanno ritenuto opportuno emanare un dispositivo di traffico per regolare la viabilità in queste due date. Nel dettaglio è stato previsto che il giorno 20 marzo 2022 è fatto divieto di transito da Via Mansone l° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 12.30 alle ore 13.30, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia. Il giorno 21 marzo 2022 è fatto divieto di transito da Via Mansone l° a Via Cardinale Marino del Giudice dalle ore 13.00 alle ore 14.00, e comunque esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni in programma, fatti salvi gli automezzi di soccorso e le forze di polizia.