Amalfi, col responsabile col Covid e persona in maternità, lamentele e richieste di scorrere la graduatoria . Ci arrivano lamentele che riportiamo Il responsabile dell’ufficio tecnico è risultato positivo al covid, una delle persone assunte è in maternità, circa due mesi fa l’amministrazione Milano in consiglio comunale dichiarava che necessitava incrementare l’organico di un altra unità…. ma a tutt’oggi, nonostante le numerose note inviate dall’ufficio al segretario comunale, sta lasciando che i suoi idonei vanno a prestare servizio in altri enti… Cosa sta succedendo e perché non si va avanti con la graduatoria? Queste sono le lamentele che ci sono giunte , Il sindaco Daniele Milano ci ha risposto che non si sostituisce una persona in maternità con una a posto indeterminato.