Allo stadio Maradona l’imperativo era vincere. Con la maglia rossa e l’immagine di D10S raffigurata sopra, il Napoli scende nel campo di casa che, in questo campionato, tanto amico non gli è stato. Obiettivo battere l’Udinese per sfatare tutti i miti e soprattutto per continuare a perseguire il sogno di vincere qualcosa di importante. Spalletti apporta un solo cambio rispetto alla formazione contro il Verona: dentro Insigne e fuori Lozano. Primo tempo quasi tutto bianconero: l’Udinese fa il gioco, il Napoli si difende come può. Qualche opportunità non manca per gli azzurri, ma la prima rete è di Deulofeu che spiazza l’incolpevole Ospina. Nella ripresa dentro finalmente Mertens e il Napoli cambia faccia. La doppietta del solito Osimhen fa esplodere lo stadio che si incupisce solo nel finale quando, una probabile mano, fa prendere l’ammonizione al nigeriano che, essendo diffidato, salterà L’Atalanta. Napoli – Udinese finisce 2-1 e gli azzurri continuano a sognare…