Al Vito Curlo Cacace e Battista decretano il risultato finale: Fasano – Sorrento 1-1. Trentesima giornata di campionato il Sorrento va in trasferta a Fasano per il turno infrasettimanale di campionato. Mister Cioffi schiera un tridente d’attacco DOC, composto da Petito, Tedesco e Ripa, mentre il centrocampo è affidato a La Monica e Cassata. Partita combattuta sin dall’inizio in cui il primo nemico comune da combattere è il vento; la prima occasione è per i padroni di casa che si rendono pericolosi con con Forbes al 9′ al quale risponde Tedesco all’11’, ma la palla viene deviata in calcio d’angolo. Al 24′ proprio Tedesco viene atterrato da Bianco e per l’arbitro è rigore: sul dischetto capitan Cacace non sbaglia! Sullo 0-1 per i rossoneri si accende la gara, al 35′ Battista trova la rete del pareggio con un tiro a giro e, subito dopo Losavia sbaglia quella del raddoppio, mandando la palla di poco a lato. I primi 45′ terminano con un palo pieno di Petito. Nella ripresa il Fasano è in pressing, mister Cioffi apporta cambi: dentro Diop e Gargiulo per Cassata e Tedesco. Il gioco resta ai padroni di casa che ci credono e chiamano Del Sorbo al miracolo per 2 volte, prima su Sosa e poi su Camara. Finisce 1-1 al Curlo di Fasano, un punto importante per mister Cioffi e la sua squadra che ospiteranno al Campo Italia il Casarano domenica prossima alle 15.