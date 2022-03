Al San Costanzo di Capri questo pomeriggio arriva la sconfitta in campionato per il Massa Lubrense, dopo 20 giornate di imbattibilità. Le due prime della classe si sono date battaglia per tutti i 90 minuti, soprattutto a centrocampo e, alla fine, l’ha spuntata l’Anacapri con un gol di Giliberti al 25′. Sotto l’attenta direzione dell’arbitro D’Auria, le due compagini hanno terminato la gara in 10 uomini. Il Givova Capri Anacapri si porta dunque a 42 punti in classifica, ben 14 sotto la capolista Massa Lubrense che, nel prossimo match, affronterà la Viribus Unitis.