Al MART la mostra “Bertozzi & Casoni, Antropocene”

Rovereto – Al MART il collettivo Bertozzi & Casoni presenta Antropocene. Nel 1980 Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni fondano l’omonima società, che si occupa di scultura in ceramica. Due ceramisti ormai di fama internazionale che prestano particolare attenzione agli elementi di scarto. La materia dalla loro arte viene utilizzata per creare cortocircuiti cognitivi e per suggerire nuove letture sui fenomeni sociali, culturali, economici e politici. Il lavoro del collettivo Bertozzi & Casoni destabilizza, provocando slittamenti di senso e confusione, in una galassia di rifiuti e del superfluo. Essi propongono riflessioni sui grandi temi della società contemporanea: dal climate change alle migrazioni, dal consumismo alla distruzione della biodiversità. Al MART i ceramisti sviluppano la loro poetica in un percorso espositivo al confine fra ironia e indagine sociale, 4 sezioni monografiche si intrecciano a 4 confronti tematici nelle quali il lavoro del duo dialoga con un’attenta selezione di opere di grandi maestri appartenenti alle Collezioni del Mart. Il primo confronto coinvolge Lucio Fontana e Fausto Melotti in una riflessione sulla ceramica come medium, non più disciplina minore destinata alle arti ornamentali, ma scultura dipinta, adatta a forme contemporanee di sperimentazione. Il protagonista del secondo dialogo è invece Giorgio Morandi a cui Bertozzi & Casoni dedicano un ciclo di opere molto suggestive, segue un excursus nell’arte fotografica e il linguaggio rappresentato dagli artisti Thomas Demand e Clegg & Guttmann che nei loro scatti circoscrivono porzioni di quotidiana realtà. Nell’ultimo accostamento Bertozzi & Casoni hanno realizzato infine due lavori site-specific, omaggio all’architetto trentino Adalberto Libera.

A cura di Luigi De Rosa

MART: https://www.mart.tn.it