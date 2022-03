Al Cerulli arriva la sconfitta per il San Vito Positano. Big match questo pomeriggio al Cerulli che ha visto protagonisti la capolista Massa Lubrense e i giallorossi di mister Gargiulo. Sul piatto importanti motivazioni hanno reso la partita ad altissima intensità. Il San Vito parte subito pericoloso e ottiene un calcio di rigore che Volpe realizza magnificamente. Gli ospiti ci credono e costruiscono gioco per tutto il primo tempo. Nella ripresa, però, Alfano ristabilisce la parità al 4′: calcio da fermo, palla messa in area e gol di testa del difensore massese, che si toglie la maglia per esultare e viene espulso, lasciando in 10 uomini la squadra. Il San Vito fa possesso palla ma non conclude e all’83’, grazie a un contropiede, Vanacore realizza il gol della vittoria che porta il Massa matematica in Eccellenza. Ora c’è un turno di riposo per i giallorossi che ritorneranno in campo il 10 aprile contro l’Agerola e restano ancora in attesa di sapere la decisione finale del ricorso presentato per il match contro il Capri.