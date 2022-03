Sorrento (NA) Oggi, 29 marzo, i Bagni della Regina Giovanna sono stati eletti a set per alcune riprese subacquee realizzate da quello che è considerato il più importante fotografo subacqueo d’America Chris Gug. Il fotografo americano, sfidando il freddo ancora pungente si è immerso, in compagnia dell’inseparabile moglie, nelle acque cristalline della laguna, l’area più affascinante dell’antica Villa Marittima (I Sec.a.C.) ed ha realizzato una serie di foto all’interno e all’esterno del sito. Devo dire che i coniugi Gug per la professionalità dimostrata, l’amore per il mare, l’interesse per l’archeologia e il rispetto degli animali marini mi hanno riportato alla mente due fotografi sorrentini che hanno fatto la storia di quest’arte fotografica Enrico e Maria Rosaria Gargiulo anch’essi affermati fotosub di livello mondiale che hanno nel figlio Marco Gargiulo, biologo marino e a sua volta fotografo pluripremiato, il loro degno erede. Chris Gug espone le sue foto all’interno delle gallerie dei musei più prestigiosi del mondo ed ha realizzato foto reportage subacquei in 40 Paesi, il suo palmares neanche a dirlo è internazionale. Fin da bambino, amante del mare e della vita sottomarina, sulla scia di quest’arte, che in Europa ha visto nell’esploratore francese, Jacques-Yves Cousteau, uno dei più grandi esponenti della fotografia e ripresa subacquea, ha iniziato ad immergersi prima nelle aree marine più affascinanti degli Stati Uniti, quindi ai Caraibi, dove ha vissuto per sette anni su una barca in mezzo al mare totalmente calato nell’ambiente marino, quindi, non pago, ancora due anni in Papua Nuova Guinea fotografando fauna e flora marina tutti i giorni. Le sue foto sono considerate veri e propri capolavori dell’arte fotografica subacquea e sono molto richieste dai collezionisti di tutto il mondo, a Fort Lauderdale, in Florida, dove vive, ha realizzato una galleria dedicata esclusivamente a immagini subacquee provenienti da tutto il mondo. Mister Gug è stato prima in Costiera amalfitana, poi avendo sentito parlare della bellezza dei “Bagni della Regina Giovanna”, è voluto venire di persona a visitare il sito archeologico per filmarne l’ambiente marino. Con un amico del WWF Terre del Tirreno abbiamo illustrato agli ospiti americani gli aspetti più belli, dal punto di vista naturalistico, dei Bagni della Regina Giovanna, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco di Sorrento Avv. Massimo Coppola, con l’ausilio anche del C.M.E.A. – Centro Meridionale di Educazione Ambientale, a conservare intatta anche per le future generazioni l’unicità e la magia di questo luogo, consci che il lavoro fotografico di Chris Gug farà il giro degli Stati Uniti. L’America non è solo cinema e Hollywood, ma è patria di fotografi di spessore: Steve McCurry il più talentuoso di tutti, Ansel Adams, il fotografo dei Parchi Nazionali, Edward Weston fondatore della corrente pittorealistica, Man Ray inseparabile amico di Pablo Picasso, e ancora Irving Penn, Mary Ellen Mark, Annie Leibovits e David LaChapelle, oggi a Sorrento abbiamo ospitato Chris Gug: ogni fotografia subacquea è un bacio d’amore al mare, trattieni il fiato e poi scatti.

di Luigi De Rosa

In compagnia del fotografo americano Chris Gug

Chris Gug il più importante fotografo subacqueo d’America

GUG Underwater : https://gugunderwater.com/

CMEA: http://www.cmea.it/