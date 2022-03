Agerola, operativo lo Sportello Famiglia per offrire un servizio di sostegno alla genitorialità. Ecco tutti gli orari

Il Comune di Agerola informa la cittadinanza: «È operativo lo Sportello Famiglia, che offrirà servizi di sostegno alla genitorialità e Mediazione Culturale alle comunità di Agerola. Tramite l’Ente d’Ambito n. 32, anche nel nostro Comune sarà garantito un adeguato supporto ai nuclei familiari, con figli e senza, che presentano situazioni di svantaggio educativo, culturale, sociale ed economico ed ai nuclei familiari immigrati che si trovano in difficoltà ad integrarsi sul territorio, tramite appositi servizi quali: incontri psico-educativi di gruppo, promozione affido familiare, counseling genitoriale, counseling di coppia, mediazione familiare ed incontri di conoscenza ed informazione.

Opereremo in un’ottica di integrazione e di lavoro di rete, affinché nessuna famiglia possa vivere in una condizione di difficoltà e/o emarginazione.

Lo sportello, sito in via A. Coppola, presso il Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II, è presieduto da assistenti sociali, psicologi ed altre figure professionali, nei giorni di lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00.

Alla mail sportello.famiglia.agerola@mondoincammino.it o tramite cellulare 3296179423 è possibile richiedere info e appuntamenti dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00».