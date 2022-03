Agerola: “Il Sentiero degli Dei”, il primo romanzo di Valentina Carrano sulla storia dei suoi nonni. Si intitola “Il Sentiero degli Dei”, il primo romanzo di Valentina Carrano, edito dalla casa editrice LFA Publisher, basato su una storia vera, quella dei suoi nonni che hanno vissuto, nel periodo travagliato della guerra, la loro storia d’amore.

Agerola è lo sfondo in cui si articola la storia di questo commovente romanzo che invitiamo a leggere per rivivere un’epoca lontana e per sostenere il talento della nostra giovane scrittrice.