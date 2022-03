L’intervista esclusiva di Carlo Ametrano al Presidente della Scuderia Vesuvio Valentino Acampora

CARLO AMETRANO

Super scoop di Carlo Ametrano che, nella giornata di oggi, ha intervistato Valentino Acampora, presidente della Scuderia Vesuvio e dirigente Federale dell’Aci Sport. Carlo, in questa intervista esclusiva, ha scoperto i segreti del grande Presidente nato ad Agerola. Dalla nascita della sua passione per i motori, fino ai grandi successi ottenuti in questi anni. “Tra i tanti circuiti, dico che Imola è il più bello di tutti. Credo infatti sia l’ambizione di tutti i piloti girarci”, ha ammesso il Presidente.

Non mancano però altri appuntamenti: “L’Automobile Club di Salerno ha riproposto la Coppa della Primavera in versione slalom nell’ultimo tratto, in cui si correva tanti anni fa per la salita. E’ una bellissima e ambita da tantissimi piloti, quindi sarà assolutamente da non perdere”.

Il Presidente Acampora è un uomo umile, che ha dato tanto al mondo dei motori, con ancora un ultimo sogno nel cassetto: “Spero di rivedere la cronoscalata che si svolgeva da Conca dei Marini fino ad Agerola.E’ un sogno che rimane, ma dopotutto chi crede e ha volontà… alla fine viene sempre premiato”.

Parlando di motori, tappa fissa è la Formula Uno, con una domanda in particolare su Hamilton, pronto per la nuova stagione: “Hamilton è un po’ come Senna – ha ammesso Acampora – è un pilota completo”.

Parlando con Carlo, non poteva mancare l’invito per l’evento che lo scrittore svolgerà sabato 30 aprile, alle “Cantine Zuffa” a Imola. Invito recapitato e anche ben accolto: “Lo sai Carlo che ti seguo da tanto e posso assicurarti che sarò presente!”.

Se vuoi ascoltare l’intervista al Presidente Acampora, clicca sul link che segue: https://fb.watch/bwvG7J0TAc/