Agerola e Positano con il Sentiero degli Dei tra i cinque cammini da fare in primavera in Italia

Viaggi.corriere.it, il portale online del Corriere della Sera interamente dedicato ai viaggi ed al tempo libero ha inserito, nella sezione itinerari e luoghi, il Sentiero degli Dei tra i cinque cammini da fare in primavera in Italia. Non si tratta di una novità, basti pensare che, solo per fare l’esempio più eclatante, il New York Times lo ha classificato tra i dieci percorsi più belli del mondo. Vale la pena sottolineare però che, nonostante la popolarità ormai acquisita a livello internazionale, questo lembo di terra che da Agerola dolcemente declina fino a Positano, continua a suscitare emozioni fortissime. I panorami suggestivi, l’intreccio magico tra cielo, mare e terra con vista privilegiata sulla Penisola Sorrentina, su Positano e sui Faraglioni di Capri, il tutto immerso in una natura incontaminata, rappresentano suggestioni che entrano per sempre negli occhi e nei cuori di quanti, e sono tantissimi, lasciano in questo luogo fatato un pezzo della propria anima dopo averlo visitato. Grazie alla giornalista Cristina Piccinotti per il bel servizio – scrive il comune di Agerola. Agerola è pronta ad accogliere i tantissimi escursionisti che vorranno rivivere un’emozione unica. Ma aspetta con ancora maggiore impazienza coloro che non si sono concessi ancora tale privilegio.