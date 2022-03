Addio a Maria “Mariangela” Florio di Minori: il 2 aprile i funerali

Il lavoro: la sua vita; la famiglia il suo affetto. Il suo esempio resterà sempre nella nostra memoria. Non l’abbiamo perduta, dimora prima di noi nella luce di Dio. Con questa frase i famigliari di Maria “Mariangela” Florio di Minori, in costiera amalfitana, vogliono ricordare la propria cara scomparsa di recente. Maria Florio raggiunge il cielo, e la piangono il fratello Domenico, i cari cugini, gli zii ed i familiari tutti. Il rito funebre si svolgerà sabato 2 aprile alle ore 9:30, presso la Basilica di Santa Trofimena di Minori. La salma proveniente da Milano giungerà nella serata di domani, venerdì 1 aprile nell’Arciconfraternita del SS. Sacramento. I famigliari ringraziano quanti gli saranno vicini in questo momento difficile. La redazione di Positanonews si unisce al cordoglio per la perdita di Maria, formulando ai suoi cari le più sincere condoglianze.