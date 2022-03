Acerra, una statua per Maradona

Sarà svelata durante una cerimonia fissata per domenica 20 marzo 2022, alle ore 10,30, presso il parco comunale di via Manzoni ad Acerra, la statua dedicata a Maradona, realizzata all’interno della Fonderia Nolana Del Giudice, che ricorda il grandissimo gesto di solidarietà del campione argentino compiuto proprio ad Acerra nel 1985, quando accettò di giocare una partita amichevole organizzata per beneficenza, il cui ricavato andò ad una famiglia che non poteva permettersi di pagare un intervento chirurgico maxillo-facciale al figlio malato. Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha deciso di celebrare in questo modo l’umanità di Diego Armando Maradona, il calciatore più forte del mondo che, senza pensarci due volte, accettò l’invito del compagno di squadra Pietro Puzone, cittadino acerrano, per giocare una partita di calcio di beneficenza nell’allora campo comunale. La statua sarà svelata al pubblico nella mattinata di domenica 20 marzo e poi posizionata proprio nel punto dove Maradona segnò un famosissimo gol. Alla manifestazione di domenica, oltre i tifosi e simpatizzanti, saranno presenti ex campioni del Napoli Calcio come Pietro Puzone e Peppe Bruscolotti.