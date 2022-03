Academy Sorrento: i top 5 della settimana!

U14 – Cristian Oliva (CC): decimati dalle assenze sia in campo che fuori (moltissimi calciatori erano con l’allenatore – Daniele Cacace – a Gallipoli per il trofeo “Caroli Hotels”), i nostri atleti della U14 hanno ceduto con onore il passo alla ben attrezzata – e soprattutto, al completo – Turris in un match senza storia. Nota positiva lo spazio che hanno avuto alcuni ragazzi per mettersi in mostra più del solito: tra tutti nota di merito a Cristian, autore di una buona prestazione sia dal punto di vista tecnico-tattico che atletico, cosa non scontata dato che non tutti avevano molti minuti nella gambe.

U16 – Michele Somma (DIF): due reti ed Ercolanese liquidata con un 2-0 che racconta anche di un’eccellente fase difensiva per i ragazzi di mister Cuomo, che puó far affidamento su elementi di assoluto valore come proprio Michele. Zero sbavature, tanto ordine e soprattutto un “clean sheet” registrato anche per merito suo.

U17 – Marco Donnarumma (ATT): pareggio esterno sul campo della Emanuele Belardi, grazie alla sua rete che assicura ai suoi ed al mister Luigi Cappiello di uscire indenni da una trasferta davvero ostica, pronti a ripartire alla caccia dei tre punti per restare nelle zone nobilissime della classifica.