Academy Sorrento, i top 5 della settimana.

U14 – Eduardo Cirillo (CC ): dopo un passo falso dettato dalle numerose assenze, il gruppo guidato mister Cacace torna alla vittoria imponendosi con un 1-2 di misura sul campo degli Aquilotti. Cirillo, pur non andando in rete, si è affermato come il migliore tra i suoi con la solita prestazione di spessore: quantità e qualità.

U15 Reg. – Nicoló Cirillo (ATT ): tre punti pesantissimi quelli conquistati, sempre in trasferta, dai ragazzi di mister Amato contro la Oasis. Cirillo, mattatore del match, assicura la vittoria ai suoi meritandosi a pieno titolo il fregio di migliore in campo.

U16 – Marco Cinque (ATT ): altra vittoria esterna, con un pesantissimo 1-7 di “Bayerniana” memoria, quella ottenuta da Marco ed i suoi compagni di squadra. Settimana dopo settimana, sotto l’abile guida di mister Federico Cuomo, il gruppo della U16 sta crescendo compattandosi a vista d’occhio. Autore di una delle sette reti, Cinque non si è di certo risparmiato lasciando fino all’ultima goccia di sudore in campo nonostante il risultato già ampiamente deciso ben prima del triplice fischio.