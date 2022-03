Academy Sorrento, congratulazioni a Francesco Iaccarino. Il nostro segretario Francesco Iaccarino ha superato brillantemente oggi l’esame finale del corso FIGC abilitandosi come collaboratore della gestione sportiva. Una soddisfazione per il Sorrento Calcio e per tutto il settore giovanile rossonero. Una soddisfazione che fa il paio con quella del segretario della prima squadra Benito Starace, che ha ottenuto nei giorni scorsi l’attestato rilasciato dal corso “Stampa e Comunicazione nel calcio dilettantistico e giovanile”; la certificazione dell’impegno profuso ogni giorno da Benito per raccontare al meglio – insieme al social media manager Ernesto Parisi – le gesta dei nostri ragazzi.