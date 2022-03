Abusivismo edilizio ad Agerola: 4 denunce. Continua la lotta all’abusivismo edilizio ad Agerola. Dopo i numerosi blitz delle forze dell’ordine, che nelle ultime settimane hanno portato a decine di denunce e sequestri, sono stati riscontrati altri tre casi di violazione delle norme e, di conseguenza, sono partite altre quattro denunce.

Il primo caso si è verificato nella frazione di San Lazzaro, in via Radicosa. Qui, infatti, è stata accertata la realizzazione di un fabbricato di circa 18 metri quadrati nel sottosuolo.

In via Paipo era stata realizzata una struttura in legno per ovini, per un totale di circa 115 metri quadrati.

Infine, in via Pendola, i vigili hanno accertato la realizzazione di una muratura di confine e contenimento con via Piano, lo sbancamento di terreno per circa 300 metri cubi, un manufatto per una superficie di 33 metri quadrati ed un volume di circa 100 metri cubi. In questo caso, la denuncia ha riguardato due coniugi.