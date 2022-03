A Vico Equense si svolgeranno le processioni della Settimana Santa con un servizio di controllo per evitare assembramenti

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto: «A Vico Equense le processioni si faranno. Con le parrocchie e le congreghe siamo in costante contatto per meglio salvaguardare la sicurezza dei cittadini. Dare il via libera rappresenta un segnale di ritorno alla normalità che speriamo di poter raggiungere nel più breve tempo possibile.

Abbiamo recepito le indicazioni dell’ASL per contenere la diffusione del virus. Per far sì che si possa conciliare la fede con la sicurezza sanitaria, predisporremo un servizio di controllo adeguato che possa permetterci di fare svolgere i cortei evitando assembramenti pericolosi.

La salute dei cittadini resta prioritaria. Sono sicuro che il buon senso della mia comunità sappia ripagare gli sforzi dell’amministrazione comunale e dei parroci che si sono prodigati per l’organizzazione in sicurezza delle processioni».