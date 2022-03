\"A tutto Jazz\". Percorsi musicali al Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni con Gegè Telesforo, Serena Brancale e Walter Ricci

“A tutto jazz”: Gegè Telesforo, Serena Brancale e Walter Ricci al Liceo Musicale “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni. Tre seminari, il 5, il 26 marzo e il 30 aprile avvicineranno gli allievi a figure artistiche e professionali di grande prestigio. I tre momenti formativi sono parte di un più ampio programma che prevede 48 ore di attività didattica con i docenti interni, Raffaele Di Mauro, Stefano Giuliano, Ivan Iannone e Anna Squitieri e con un docente esterno, Aldo De Vero, che guiderà gli studenti nella gestione del linguaggio musicale in inglese. “A tutto jazz” è un progetto per percorsi jazz e nuovi linguaggi nei licei musicali finanziato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico in corso. Tuttavia – dichiara la Dirigente scolastica Maria Alfano – speriamo di andare verso una stabilizzazione di questi corsi perché ospitare grandi nomi del mondo jazz come Gegè Telesforo, Serena Brancale e Walter Ricci significa offrire ad un maggior numero di studenti la possibilità di arricchire la propria cultura musicale e di potenziare le proprie competenze”.