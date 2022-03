A Sorrento “Abbracci” dopo il lockdown e contro la guerra, il libro di Tiuna Notarbartolo un messaggio d’amore e pace . Presi dalle nostre guerre quotidiane siamo arrivati in ritardo, ma non troppo per non apprezzare l’iniziativa dell’eroico Mimmo Bencivenga, che ha una libreria-scrigno sul Corso Italia che è impossibile non visitare e conoscere per chi ama la cultura. Bencivenga è una garanzia, i suoi eventi sono sempre delle perle preziose e comportano anche l’occasione di incontri e confronti interessanti e illuminanti come con il giornalista Felice Massimo De Falco presente all’evento . Il piccolo libro degli abbracci di Tiuna Notarbaolo Editore Giammarino è un messaggio d’amore e pace , invita a dedicarsi alla bellezza, alla dolcezza di un abbraccio. ” Ci abbracciammo come se danzassimo, fermi in un tempo e in luogo”. In uno dei versi di Tiuna è racchiusa un’intera epoca: occupando una sola mattonella, rimanevamo fermi, abbracciati, dondolandoci al tempo dei “lenti” … E dicevamo che stavamo ballando perché ci vergognavamo di dire: ci stiamo abbracciando. Ci sono alcune cose che sono molto evocative; le immagini, ma di più la musica, e ancora di più un abbraccio. Di un abbraccio riesci a “sentire” il tepore a decenni di distanza. Ha senso oggi parlare di abbracci? Con il distanziamento sociale e la sensazione che essere prossimi non genera più benessere, ma addirittura paura? Forse si. Ha il senso del recupero, del ripristino ….

Il libro è davvero ben curato e prezioso, immagini appropriate accompagnate dalle bellissime strofe della Notarbartolo o da citazioni illuminanti di importanti autori, le immagini con le parole sono catartiche , pregne di significato scritto per il lockdown , dove gli abbracci mancavano per la pandemia da Covid, è molto appropriato in questo momento, vorremmo sostituire alle bombe gli abbracci.

Foto 4 di 4







Foto Francesco Sabbatino

Breve biografia dal web dell’autrice