A San Giorgio per riconfermarsi. Derby a San Giorgio domani per il Sorrento (palla al centro alle 14.30 al Paudice) con trasferta vietata per i sostenitori rossoneri e la possibilità di vedere la partita – a pagamento – attraverso il profilo Facebook del San Giorgio (questo il link al quale connettersi: https://www.facebook.com/events/974286540128395/).

Renato Cioffi suona la carica dopo gli ultimi due successi casalinghi che hanno riportato il Sorrento in una posizione di classifica lusinghiera: “Ci attende una partita difficile – spiega Cioffi – perché loro sono a caccia di punti salvezza perché hanno una classifica deficitaria. Dovremo stare attenti e fare una partita gagliarda su un campo particolare perché vogliamo chiudere bene questo ciclo prima della sosta. La salvezza è a 44-45 punti e quindi è anche attraverso partite come queste che possiamo mettere una seria ipoteca sulla permanenza in categoria”.