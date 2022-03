A Positano la statuaria bellezza dell’influencer ucraina Elena Kolokolova

L’influencer ucraina Elena Kolokolova, modella dal fisico statuario e dalla bellezza mozzafiato, ha postato su Instagram una foto che la ritrae nella cornice di Positano. Nella città verticale, con l’avvicinarsi della stagione turistica, tornano tra i turisti anche tanti influencer che scelgono la perla della costiera amalfitana per un piacevole soggiorno e contribuiscono a diffondere nel mondo – semmai ve ne fosse bisogno – la bellezza di questo piccolo paradiso immerso tra mare e montagna che diventa la scenografia perfetta per scattare dei selfie da postare sui social.

Elena è seguitissima su Instagram dove ha raggiunto quasi 140.000 follower ed ora anche Positano rientra tra le sue tanto foto che la ritraggono in diverse città del mondo.