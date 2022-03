A Piano di Sorrento l’incontro con l’Assessore regionale al turismo Felice Casucci.

Presso la Sala consiliare della casa comunale di Piano di Sorrento, è in corso un incontro con l’Assessore regionale al turismo Felice Casucci, con la presenza degli assessori al turismo della Penisola e dei rappresentanti della filiera turistica e commerciale del territorio. Si discute delle problematiche del settore del turismo, legate anche ai trasporti, delle sfide per il futuro, degli eventi da realizzare e delle iniziative da porre in campo per la promozione turistica del comprensorio.