A.N.C.R. Comune di Sanza: la sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è apolitica e a fianco del Presidente Nazionale prof. Antonio Landi

Dopo averlo esposto a livello provinciale,lo ribadisce apertamente il Cav. Attilio De Lisa attuale Presidente sezionale-Consigliere Provinciale Federazione di Salerno Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento oltre ad essere Cavaliere della Repubblica Italiana con firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riconfermato dal 27 dicembre 2018 e l’onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno in data 2 giugno 2019 giorno della Festa della Repubblica Italiana.

Inoltre il Presidente di sezione A.N.C.R. di Sanza della diocesi di Teggiano-Policastro ha avuto il riconoscimento del Diploma di Fedeltà per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza che gli garantisce anche la Presidenza Onoraria Futura al rispetto dello Statuto Nazionale articolo 50.

Il suo saluto sia al Direttivo che ai 100 Soci Tesserati del Vallo di Diano e del Basso Cilento oltre ai Presidenti sezionali della Provincia di Salerno.

Dal Conte Cavaliere don Attilio De Lisa all’Amministrazione-Giunta Comunale capeggiata dal Sindaco dottor Vittorio Esposito insieme al Consiglio di Sanza: il Sottoscritto Presidente ricorda che ha chiesto con protocollo il ripristino del Monumento dei Caduti in Guerra col Milite Ignoto da dare ancora la Cittadinanza Onoraria convocando tutto il Consiglio e la delibera in primis della sezione visibile dal 2002 sul sito comunale di cui è situata presso l’edificio Polifunzionale comunale in Piazza Aviere Angelo Ciorciari, ma fino ad oggi senza risposta in merito e creando solo difficoltà all’A.N.C.R. locale.

Infine la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.