A Massaquano non c’è partita, Vico Equense – Angri termina 1-6. Che fosse una gara complicata lo si sapeva già, d’altronde l’Angri, non a caso, è la prima della classe: in 23 partite ha collezionato 57 punti con 18 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il risultato, però, è una lezione troppo dura per i ragazzi di mister Ferrara, che passano in svantaggio già al 4′ con Pagani. I padroni di casa riescono anche a trovare il pareggio al 13′ con Guidoni, ma il resto lo fa l’Angri che, alla fine dei 45′ stava già vincendo per 4-1. Nella ripresa le reti di Leone e Giullari decretano la pesante sconfitta e, mentre il cavallino vola, i costieri meditano sul prossimo match che li vede impegnati nel derby col Sant’Agnello.