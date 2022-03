A “Dammi il cinque” parla Alfonso Gargiulo. Classe ’94, Alfonso Gargiulo è il giovane attaccante della penisola sorrentina in forza nel Sorrento. Innamorato delle sue origini, Alfredo afferma: “Tutti vorrebbero giocare a Sorrento, perché è un posto meraviglioso in cui vivere – esordisce -. Io sono nato e cresciuto qua fino a 16 anni, quando sono andato a giocare a Catania. Ritornare da capitano poi a 22 anni è stato un grande onore”. A chi è indeciso se restare qui o espatriare: “Consiglio di restare nel Sorrento che ha un importante settore giovanile e una grande storia: qui sono cresciuti o passati ottimi giocatori, questa compagine ha vissuto più anni in serie C che nei dilettanti – continua -. Fondamentale è affiancare lo studio alla passione del calcio che prima o poi andrà a svanire. Se mi sento un tuttocampista o uno specialista? Io mi sento me stesso a giocare ovunque. Spero di poter scrivere la storia del Sorrento e di rientrare nel mondo dei professionisti con questa maglia”.