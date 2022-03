Quello che sta succedendo in Ucraina in queste ore ha dell’inverosimile. L’assalto russo continua e il popolo ucraino diventa sempre più bisognoso di manforte. Per questo lanciamo una campagna a favore degli aiuti umanitari che ce n’è tanto bisogno. Con un sms di soli 2 euro potrete dare una piccola mano. Il numero e’ il 45525.