GALLILEO NEL TEMPO. IL LIBRO DI TORRINI PRESENTATO DAL CENTRO G.B.DELLA PORTA

Giovedì prossimo, 17 marzo 2022, alle ore 18,30 il Centro Internazionale di

Studi “G.B. della Porta” presenta il volume postumo del prof. Maurizio

Torrini che per anni ha insegnato Storia della Scienza all’Università

“Federico II” di Napoli ed è stato Presidente della Commissione

Scientifica per l’Edizione Nazionale delle opere di G.B. della Porta.

Presenteranno il volume suoi amici ed allievi: la dott. ssa Sara

Bonechi, il prof. Massimo Bucciantini e il prof. Oreste Trabucco. Vi

aspettiamo in molti sul link:

https://www.youtube.com/watch? v=gTKa2go0vLw. Si possono fare

interventi e porre domande sulla relativa chat.