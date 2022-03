3 Marzo: giornata Mondiale della natura selvatica

Il 3 marzo si celebra la giornata mondiale della natura selvatica, il “World Wildlife Day”.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 2013, la data coincide con l’adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica (CITES), siglata a Washington il 3 marzo 1973.

Una giornata dedicata quest’anno alla sensibilizzazione sull’importanza delle specie selvatiche, ricordando quali sono le azioni chiave da mettere in campo per garantire il buono stato dei nostri ecosistemi.

Nel corso degli ultimi decenni l’uomo ha impattato gravemente sul capitale naturale, andando spesso a minare quell’equilibrio naturale che, una volta destabilizzato, ha avuto profonde ripercussioni anche sulla salute umana. L’ultimo esempio è, purtroppo, ancora sotto i nostri occhi: la pandemia.

Alla base della crisi ecologica vi è di sicuro l’attuale modello di crescita economica, da cambiare nel modo più veloce possibile se vogliamo continuare a usufruire di tutti quei beni e servizi che l’ambiente ci offre gratuitamente e che sono fondamentali per una vita prospera e in salute.Vista la situazione in cui versano i nostri ecosistemi, le Nazioni Unite hanno dedicato il decennio 2020-2030 al loro ripristino. L’obiettivo di lungo periodo, al 2050, è quello di vivere in armonia con la natura ma, per farlo, occorre da subito mettere in campo politiche legate alla sostenibilità e ispirate dall’Agenda 2030. Crisi climatica e perdita di biodiversità richiedono azioni urgenti.