24 marzo: la Giornata della verità

Mentre stava celebrando Messa il 24 marzo del 1980, l’arcivescovo di san Salvador, Oscar Romero, fu assassinato: causa il suo forte impegno contro le violazioni dei diritti umani in America Latina.

La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU il 2010 per la celebrazione annuale del 24 marzo.

Romero nelle sue omelie in vitava persino i soldati a disubbidire (non è tanto semplice per un militare, però) agli ordini assassini dei superiori.

Purtroppo , ed è quello che fa più rattristire, anche le gerarchie cattoliche presero colpevolmente le distanze dalle azioni dell’arcivescovo.

Nel 2018 papa Francesco ha fatto avviare il processo di canonizzazione di ROMERO