24 marzo 1991: ultima partita di Maradona con la maglia azzurra. Sono passati ben 31 anni dall’ultima volta in cui Diego Armando Maradona indossò la maglia del Napoli, che in quella partita era rossa. Si trattava del match di Genova contro la Sampdoria, che in quell’anno diventò campione d’Italia, succedendo proprio al Napoli. Il risultato fu di 4-1 a favore dei blucerchiati e il gol della bandiera lo segnò proprio il Pibe de Oro, prima che gli si riscontrasse la positività al doping e si mettesse fine alla sua carriera.