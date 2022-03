21 Marzo: oggi la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime di mafia. La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è l’occasione per commemorare tutti i caduti nella lotta contro ogni tipo di mafia, anche se non deve essere certo l’unico giorno in cui parlarne.

Si tratta di una ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo organizzata a partire dal 1996 dalla rete di associazioni antimafia Libera.

La nascita di questa ricorrenza è legata a un particolare episodio. Durante la commemorazione del primo anniversario della strage di Capaci, infatti, si avvicinò a Don Ciotti la madre di Antonino Montinaro, agente della scorta di Giovanni Falcone, morto nell’attentato. La donna gli chiese perché il figlio non venisse mai nominato, manifestando così il dolore nel vedere negato ad Antonino anche il diritto di essere ricordato con il proprio nome. Il suo desiderio era quello di ricordare anche gli agenti della scorta e tutti i “non famosi” morti durante la lotta alla mafia.

La data della manifestazione è il primo giorno di primavera (21 marzo), scelto in quanto “simboleggia sia la rinascita e la vita“, sia l’inizio di un percorso di impegno e di speranza di “lungo periodo”. Nelle parole di Nando Dalla Chiesa, uno dei principali studiosi del movimento dell’antimafia civile e sociale, essa è divenuta “nel tempo uno dei più grandi appuntamenti fissi scritti nell’agenda dell’Italia civile”.

“Terra mia – Coltura/Cultura” è il titolo della campagna di informazione promossa da Rai per il Sociale e dall’Associazione “Libera” con Avviso Pubblico, per celebrare la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. La manifestazione si tiene quest’anno a Napoli, luogo di cultura e di accoglienza, capace di rispondere all’emergenza criminale con iniziative sociali di ogni tipo.