18 marzo: oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Oggi, venerdì 18 marzo 2022, si ricorda la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Coronavirus, comunemente conosciuta come la Giornata nazionale per le vittime del Covid-19. Si tratta di una giornata nazionale italiana, che si celebra ogni 18 marzo, in memoria delle persone decedute a causa della pandemi da Covid in Italia.

È stata istituita dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020 e dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2021. Il testo di legge riporta l’indicazione di momenti commemorativi di diversa natura quali un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale da parte della Rai o iniziative didattiche nelle scuole.

La data scelta è stata identificata nello stesso giorno del 2020 in cui i mezzi pesanti dell’Esercito Italiano contribuirono alla rimozione delle centinaia di bare depositate presso il cimitero monumentale di Bergamo, la cui colonna di mezzi suscitò molta impressione nell’opinione pubblica in piena prima ondata del Coronavirus.