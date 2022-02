Zaino dimenticato sul treno della Circumvesuviana. Ritrovato da una guardia giurata e restituito alla proprietaria

Una 23enne di San Giorgio Cremano, in un momento di disattenzione, ha dimenticato sul treno della Circumvesuviana uno zaino all’interno del quale vi erano anche documenti, carte di credito e soldi. Ma fortunatamente la storia ha un lieto fine che viene reso noto da Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav: «La giovane guardia giurata in servizio presso Gianturco ha rinvenuto uno zainetto con documenti, soldi e carte di credito. Siamo riusciti a risalire alla proprietaria dello zainetto e tramite il CNS è stata contattata informandola del ritrovamento. È una ragazza di 23 anni di San Giorgio di nome Francesca che è subito andata in stazione a riprendersi lo zainetto. Tra tanto degrado e vandalismo brillano le piccole oneste azioni!».