Wi-Fi libero per Vietri sul Mare. Il comune di Vietri sul mare, in Costiera Amalfitana, ha aderito al progetto WiFi Italia, il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. L’area interessata dalla wifi sarà il Corso Umberto, Piazza Matteotti, Piazza Vincenzo Solimene e la Piazza Don Attilio della Porta a Marina di Vietri. Nei prossimi giorni si provvederà ad installare gli AP per permettere l’attivazione della linea WiFi.