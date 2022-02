Weekend di calcio per le squadre della penisola e della costiera. Vediamo nel dettaglio gli impegni di questo weekend del San Vito Positano, Costa d’Amalfi, Vico Equense e Massa Lubrense.

Il San Vito Positano oggi pomeriggio alle 15 scenderà al Cerulli di Massa per affrontare il San Sebastiano, in una partita valida per la 19esima giornata di campionato e fondamentale per ritrovare la vittoria, dopo 2 brutte sconfitte.

Al San Martino per il Costa d’Amalfi arriva il Faiano, una delle squadre più in forma in questo periodo della stagione. Sarà una gara importante nella quale in palio ci sono punti fondamentali per dare una bella sterzata alla classifica. Oggi, quindi, l’appuntamento è al San Martino, con fischio d’inizio alle ore 15:00.

Il Vico Equense, dopo due settimane di stop causate dagli impegni in coppa della Scafatese e del San Marzano, ritorna in campo! I ragazzi di Mister Ferrara, infatti, sono impegnati sul campo del Calpazio, in una gara che sa di rivincita per entrambe le squadre dopo un inizio del girone di ritorno non felice.

Domani alle ore 15:00 al “Paolo BORSELLINO” di Volla il Massa calcio sarà ospite della società Micri nella gara valevole per la 19^ giornata del torneo di Promozione, girone D. Impegno importantissimo per i costieri, intenzionati a conservare l’imbattibilità!