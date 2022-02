Volzone presenta il derby rossonero tra Nocerina e Sorrento

Volzone presenta Nocerina-Sorrento. Assente Mansi per squalifica, nel Sorrento impegnato domani nel derby rossonero in casa della Nocerina (appuntamento allo stadio San Francesco alle ore 15.00) rientrerà Manco che ha scontato il turno di stop inflittogli dal giudice sportivo. Assente Romano per infortunio, disponibili tutti gli altri effettivi della rosa. A presentare il match è uno degli ex di turno, il portiere Gianluca Volzone (2000) che si è alternato fin qui tra i pali con il classe 2004 Ludovico Del Sorbo. “A Nocera lo scorso anno abbiamo conquistato i play off e serbo un ottimo ricordo dell’ambiente e della tifoseria che non mi sono potuto godere a pieno per via delle restrizioni legate al Covid – spiega Volzone -. Debbo dire che qui a Sorrento i sostenitori mi hanno stupito per il loro calore, sono felicissimo che abbiamo regalato loro il successo con il Bitonto perché ci tenevano molto. Peccato non essere riusciti a mettere in fila un bel tris di successi ma speriamo di tornare a fare risultato già domani. Sarà un derby intrigante”.