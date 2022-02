Vittoria sofferta di misura per il Sorrento Juniores che contro la Mariglianese l’ha spuntata per 2-1. La capolista San Giorgio ha 3 punti in più dei rossoneri e una partita in più, per cui è vietato deconcentrarsi anche in vista della prossima trasferta a Giugliano. “Partita combattuta contro una squadra che avevamo visto già all’andata – esordisce Giulio Russo -. Fortunatamente i miei ragazzi nel secondo tempo hanno fatto una prova di carattere. Dobbiamo lavorare tanto perché causa Covid ci siamo allenati meno di altre squadre – conclude -“. Alfonso Orefice, guerriero della retroguardia costiera aggiunge: “Ci siamo molto impegnati per sbloccare la gara poi abbiamo realizzato 2 reti ma loro, con un rigore dubbio, hanno accorciato le distanze”. Ciro Vitiello, altro pilastro della retroguardia rossonera è sicuro: “Col Giugliano faremo di tutto per portare a casa i 3 punti”.