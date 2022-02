ViteresZero per una gestione innovativa delle aziende vitivinicole

L’Università degli Studi del Molise, GAL Irpinia e l’azienda vitivinicola Il Cortiglio uniti per Vitereszero: come produrre vino senza chimica e spreco d’acqua

Un produttore di vini sta per morire. Sul letto di morte chiama accanto a se i suoi figli e dice: “Vi devo svelare un segreto: il vino si può fare anche con l’uva” e uno dei figli: “Sta proprio morendo: delira.”

Questa vecchia storiella ci fa ricordare come attuale sia il tema della corretta produzione del nostro vino. Sabato prossimo 19, con inizio alle ore 10, saranno dibattuti i temi della produzione nel corso di un convegno: “Come produrre vino senza chimica e spreco d’acqua” che avrà luogo a Napoli presso la sala convegni del Mercato Coperto Campagna Amica della Coldiretti Campania a Fuorigrotta in via Guidetti al parco San Paolo. Sarà presentato nell’occasione il progetto “Vitereszero: come produrre vino senza chimica e spreco d’acqua”, nato dal partenariato de Il Cortiglio, azienda vitivinicola e olivicola irpina, l’Università degli Studi del Molise e GAL Irpinia. Il progetto è finanziato dal PSR Campania 2014/2020 Misura 19-19.2.1 e trova nella Coldiretti Campania un importante punto di slancio per il suo ruolo di disseminatore dei risultati ottenuti dall’implementazione delle best practice previste. ViteresZero getta le basi per una gestione innovativa delle aziende vitivinicole validando un sistema integrato e innovativo per la gestione colturale ecosostenibile della vite, integrando strategie innovative nella gestione idrica e fitosanitaria della coltura. Il convegno di presentazione sarà introdotto da Renato Rocco, direttore de “La Buona Tavola Magazine” e moderato da Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico de “Il Mattino” e del “Lucianopignatarowineblog”. Interverranno: Francesco M. Acampora, presidente Coldiretti Avellino e titolare de Il Cortiglio; Antonio De Cristofaro, ordinario di Controllo biologico ed integrato e di Entomologia Agraria e Forestale dell’Università degli Studi del Molise; Filippo De Curtis, associato di Patologia Vegetale dell’Università degli Studi del Molise; Giovanni Maria Chieffo, presidente GAL Irpinia e Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania e Vicepresidente Nazionale Coldiretti. La chiusura del convegno è affidata all’on. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Capofila del progetto, Il Cortiglio è un’azienda vitivinicola e olivicola di Fontanarosa (AV). La filosofia aziendale è preservare l’ambiente, le tradizioni e la biodiversità attraverso l’innovazione e la ricerca in campo agronomico. Ente di ricerca del progetto, l’Università degli studi del Molise, attraverso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, coordina importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali e intrattiene collaborazioni con aziende e industrie del comparto agroalimentare. Soggetto attuatore del progetto, il GAL Irpinia, elabora ed attua strategie di sviluppo locale dirette a favorire la crescita economica e sociale. Grazie alle sinergie fra imprenditori, associazioni di categoria ed enti, è tra i principali artefici dello sviluppo del proprio territorio. A seguire, degustazione guidata dei vini de Il Cortiglio e dei prodotti a KM 0 del Mercato di Campagna Amica. Bere responsabile è fondamentale, comunque da non dimenticare che: i soldi non danno la felicità, verissimo, soprattutto se sei astemio.