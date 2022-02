Vince il Sorrento Juniores e sabato prossimo sarà scontro diretto ai vertici con il San Giorgio. Il Sorrento Juniores è uscito vincente dal match contro il Giugliano, mentre il San Giorgio è stato sconfitto dal Ginosa. Attuamente le due squadre sono a pari merito in classifica e sabato 5 marzo si affonteranno in uno scontro diretto. Dal Campo Italia i commenti post gara con il Giugliano. Mister Giulio Russo: “Siamo riusciti a far nostra una partita difficile, giocata però come sappiamo fare perché determinati a centrare il nostro obiettivo. Faccio un plauso ai ragazzi ed in particolare ai più giovani, tutti hanno combattuto come avevo chiesto loro di fare”. Il portiere Alessio Minetti: “Abbiamo vinto una sfida difficile, guardiamo già al San Giorgio perché sarà uno scontro diretto”. Benito Chianese, classe 2005: “Soddisfazione personale e di squadra che però non mi deve e non ci deve appagare in vista dei prossimi impegni”.