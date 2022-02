Vietri sul Mare si veste di luci per il giorno di San Valentino

Vietri sul Mare festeggia il giorno di San Valentino illuminando molti luoghi simbolo della città con delle splendide installazioni che hanno come tema l’amore ed il romanticismo, tra cuori piccoli e grandi ed una bellissima scritta “Love”. Un modo per vestire di magia le strade cittadine e regalare ai residenti e non solo un clima di magia e di calore. E sicuramente saranno in tanti ad immortalare questa giornata con uno scatto ed un selfie.

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha voluto pubblicare sul suo profilo Facebook le foto delle splendide luminarie che rendono ancora più romantica la sua città.